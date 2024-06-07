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В Казани за езду без ремней безопасности оштрафовали более 7 тысяч человек
С 3 июня по 3 июля 2024 года на территории Казани проходит профилактическое мероприятие «Ремень безопасности», направленное на предупреждение ДТП с участием водителей и пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности, сообщили в городской Госавтоинспекции.
Как сообщил командир полка ДПС ГИБДД УМВД России по Казани Михаил Савин, за первые 5 месяцев этого года к административной ответственности за езду без ремней безопасности были привлечены 7072 водителя.
Госавтоинспекция напоминает, что согласно исследованиям, использование ремней безопасности снижает риск гибели или получения травм при ДТП для водителя и пассажира переднего сиденья на 50%, для пассажиров заднего сиденья – на 25%.
В рамках мероприятия сотрудники ГИБДД призывают всех участников дорожного движения проявлять внимательность и дисциплинированность.
«Водители, помните, что на дороге вы можете столкнуться с чьим-то отцом, матерью или ребенком – уступайте дорогу, соблюдайте скоростной режим!» – напоминает полковник Савин.
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