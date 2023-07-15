В Казани стартовала акция «Парад национальных костюмов»

Сегодня, 15 июля, открылся прием работ для участия в акции «Парад национальных костюмов».

Желающим поучаствовать в акции и побороться за призы необходимо сфотографироваться в национальном костюме (татарском, русском, марийском — абсолютно любом) или в его современной интерпретации на площадках этно-fashion фестиваля «Стиль жизни — культурный код» — в Присутственных местах Казанского Кремля или на локациях в Болгаре.

С 15 до 18 июля фотографию в национальном костюме или же в образе с элементами национальной айдентики необходимо разместить в социальных сетях. 19 июля жюри акции отберет лучшие образы и подведет итоги конкурса.

Автор лучшего по мнению жюри образа получит в подарок от проекта «Миллиард.Татар» изделие из кожаной мозаики стоимостью до 20 тыс. рублей.

Министерство культуры РТ вручит победителям трех различных номинаций национальные украшения. Номинации от ведомства — «Семейный образ», «Лучшая реконструкция национального костюма» и «Современный национальный образ».