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В Казани стартовала акция «Парад национальных костюмов»
Сегодня, 15 июля, открылся прием работ для участия в акции «Парад национальных костюмов».
Желающим поучаствовать в акции и побороться за призы необходимо сфотографироваться в национальном костюме (татарском, русском, марийском — абсолютно любом) или в его современной интерпретации на площадках этно-fashion фестиваля «Стиль жизни — культурный код» — в Присутственных местах Казанского Кремля или на локациях в Болгаре.
С 15 до 18 июля фотографию в национальном костюме или же в образе с элементами национальной айдентики необходимо разместить в социальных сетях. 19 июля жюри акции отберет лучшие образы и подведет итоги конкурса.
Автор лучшего по мнению жюри образа получит в подарок от проекта «Миллиард.Татар» изделие из кожаной мозаики стоимостью до 20 тыс. рублей.
Министерство культуры РТ вручит победителям трех различных номинаций национальные украшения. Номинации от ведомства — «Семейный образ», «Лучшая реконструкция национального костюма» и «Современный национальный образ».
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