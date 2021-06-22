В Казани стартовала акция «Красная гвоздика»

Жители и гости Татарстана смогут стать участниками масштабной акции «Красная гвоздика». Основная цель мероприятия — сбор благотворительных пожертвований для оказания помощи ветеранам Великой Отечественной войны. Об этом сообщила корреспонденту ИА «Татар-информ» заместитель председателя регионального отделения движения «Волонтеры Победы» в Республике Татарстан Фаина Гринь.

«Сейчас акция „Красная гвоздика“ ориентирована не только на ветеранов Великой Отечественной войны, но и на участников других боевых действий. Мы хотим оказать всем максимальную помощь и охватить как можно больше боевых точек», — подчеркнула собеседница агентства.

На улице Баумана волонтеры в специальных футболках вышли с коробками, на которые нанесена символика «Память поколений». Они раздают значки «Красная гвоздика», символизирующие память о павших героях и благодарность ветеранам боевых действий.

«Распространителями памятных значков являются волонтеры всероссийского общественного движения „Волонтеры Победы„ и другие партнеры акции. Значки можно приобрести не только в магазинах и маркетплейсах, но и в парках республики. В Казани мы планируем раздать около 1250 значков», — добавила активист волонтерского движения Мария Хайдарова.

Благотворительный фонд «Память поколений» ежегодно проводит акцию по оказанию адресной медицинской помощи ветеранам всех боевых действий, в которых принимала участие Россия. Во время проведения акции каждый может стать ее участником и внести свой вклад, приобретя значок «Красная гвоздика» онлайн или в магазинах популярных торговых сетей. Все вырученные средства направляются на оказание поддержки ветеранам.



«Самому старшему волонтеру акции в республике исполняется 71 год. Можно сказать, что волонтером может стать каждый в возрасте от 18 лет до бесконечности», — подчеркнула Хайдарова.

«Волонтеры Победы» Республики Татарстан за два года реализации акции смогли собрать более 2,5 млн рублей помощи. В этом году к акции присоединились 75 регионов России.