В Казани стартовала акция «Георгиевская ленточка»

Фото: Салават Камалетдинов

Казань присоединилась к ежегодной всероссийской акции «Георгиевская ленточка». Символ памяти активисты движения «Волонтеры Победы» начали раздавать у театра имени Г. Камала.

Они будут дарить ленты прохожим вплоть до 9 мая. За это время по республике распространят более 250 тыс. ленточек.

«Сегодня в Республике Татарстан, как и во всей Российской Федерации, стартует традиционная акция "Георгиевская ленточка". Эта акция пройдет во всех муниципальных образованиях Республики Татарстан», – поделился директор Республиканского центра «Патриот» Дмитрий Литвинов.

Помимо театра Камала ленты раздают также в крупных торговых центрах, в парках и скверах, на площадях и улицах Казани. Активное участие в работе принимают «Волонтеры Победы», военно-патриотические организации, а также школьники, студенты и иные молодежные организации Татарстана. При этом, вручая жителям ленты, активисты также показывают и рассказывают о правилах ношения ленты.



«Георгиевская лента символизирует отношение к ветеранам, и, конечно же, это память о Великой Отечественной войне. Сегодня стыдно за многих ребят, которые носят ленту неправильно. Например, привязывают ее к сумке, на руку, на автомобиль. Поэтому мы объясняем правила ношения Георгиевской ленты», – рассказала активист движения «Волонтеры Победы» Екатерина Маховицына.

По ее словам, традиционный способ ношения Георгиевской ленты – на груди, у самого сердца. Волонтеры не устают напоминать, что лента не является аксессуаром или украшением, это символ Великой Победы, напоминание о героизме и доблести русского народа.

«Ленточка – это символ наших русских людей. Мы дети войны: наши родители были на фронте, в то время когда были маленькими. Поэтому сейчас я учу внуков тому, что Георгиевская лента – это символ памяти и свободы и что к ней нужно относится бережно», – рассказала участница акции Тамара Коннова.

Акция «Георгиевская лента» прошла в рамках подготовки к празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Помимо того, что эта ленточка является символом воинской доблести и славы, напоминанием нам, какой нелегкой ценой досталась победа в Великой Отечественной войне, но и в настоящее время эта ленточка является символом нашей борьбы с фашизмом в свете тех событий, которые сейчас происходят на Украине.