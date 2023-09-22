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В Казани стартовала акция «ДавайВступай» в поддержку донорства костного мозга
Сегодня в Казанском плазмоцентре «Росплазма» состоялось торжественное открытие донорской акции «ДавайВступай». Это часть Всероссийского марафона в поддержку донорского движения. Акция призывает жителей города сдать биологический образец для генетического анализа и вступить в Федеральный регистр доноров костного мозга.
«Казанский плазмоцентр» уже четыре года активно ведет поиск доноров костного мозга. В Татарстане на сегодняшний день проживает уже более 5600 человек, которые состоят в Федеральном регистре, 27 из них сдали костный мозг для трансплантации пациентам российских клиник.
Амбассадор донорства костного мозга – житель Твери Артем Алискеров. Он перенес лейкоз и 31 курс химиотерапии. Сегодня он пробежал 42-километровый мономарафон в поддержку акции. Его маршрут прошел по городским достопримечательностям.
Стоит отметить, что Казань лишь одна из 71-го города стартовой линии, которые Артем либо уже пробежал, либо только планирует. Всего в его планах запланировано пробежать три тысячи километров по городам России.
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