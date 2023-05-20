В Казани стартовал женский хоккейный турнир с шайбой «Красота спасет мир»

В Казани на «Татнефть Арене» стартовал II Всероссийский женский хоккейный турнир с шайбой «Красота спасет мир» среди любительских команд и бывших профессиональных спортсменок.

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

Соревнования продлятся два дня. На льду встретятся пять команд: «Пантеры» и «Форвард» из Казани, «Гроза-2» из Санкт-Петербурга, «Росомахи» из Уфы и ЖСХК «ПТПСМ» из города Коркино Челябинской области.

«Очень радостно видеть такое большое количество девушек в командах, это значит, что женский хоккей в России развивается. Замечательно, что турнир становится традиционным и к нам приезжают женские команды из других городов страны. Благодарю вас за то, что вы приехали к нам, в столицу Татарстана. Сезон хоккея практически окончен, и приятно, что мы завершаем его таким прекрасным женским турниром», — сказал в приветственном слове

заслуженный тренер по хоккею РТ Сергей Столбун.

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

Инициатор соревнований — руководитель ЖХК «Пантеры» Карина Абинова отметила, что

женский хоккей — это серьезный вид спорта, который заслуживает внимания со стороны общественности. По ее словам, первый турнир вызвал большой интерес со стороны российских женских команд.

«Любительский женский хоккей набирает большие обороты. Мы видим, что команд много, и число девчонок, которые хотят играть на льду, тоже растёт. Количество команд в России с 23 выросло до 52. Федерация хоккея в Татарстане оказала нам большую поддержку при организации турнира. Соревнования проходят для тех команд, которые пока что не попадают в лигу, но имеют возможность играть. Это единственный турнир для составов сильнейшего дивизиона. Матчи будут интересными, поскольку эти команды остановились в шаге до финала», — рассказала спортивный директор Ночной лиги женского хоккея Екатерина Марк.

Помощь в проведении турнира оказали Федерация хоккея Республики Татарстан и хоккейный клуб «Ак Барс».