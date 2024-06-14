В Казани стартовал хакатон науки и искусства Art-science

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Хакатон Art-science, объединяющий в себе инновации и искусство, стартовал сегодня в Казани на площадке Казанского государственного института культуры. Как отметил президент Академии наук Татарстана Рифкат Минниханов, мероприятие стало вторым в ежегодном марафоне хакатонов Kazan Digital Legends.

«Я считаю, что здесь сформируется достойный пул участников, которые хорошо представят себя на Demo Day, который пройдет в рамках международного форума Kazan Digital Week», – сказал Минниханов.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Он добавил, что технологическое предпринимательство и студенческие стартапы, которые сильно развиты в Татарстане, сильно дополняют друг друга. При этом практика показывает, что те, кто создают успешные стартапы, зачастую являются участниками хакатонов.

Сам хакатон проводится в рамках международного форума Kazan Digital Week и его к участию привлекаются разработчики программного обеспечения различных профилей, эксперты и специалисты сферы креативных индустрий, учащиеся средних профессиональных и высших учебных заведений Татарстана, России, а также зарубежных стран.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В свою очередь вице-президент Академии наук республики Айрат Хасьянов подчеркнул, что тема хакатона выбрана не случайно. «Искусство и наука позволяют создавать немыслимые вещи, дать эмоциональную наполненность и вовлечь ее в IT-продукты», – сказал он.

Хасьянов добавил, что еще одна цель мероприятия – найти талантливых ребят и привлечь их в работу Академии наук республики.

Основными темами хакатона в этом году станут приложения для распознавания и классификации произведений искусства, системы виртуальной реальности, виртуальный семейный помощник, приложения для совместных произведений искусства и многие другие проекты на стыке инноваций и творчества.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Мы ежегодно проводим мероприятие по самым актуальным темам и привлекаем молодежь и подростков. Мы видим интерес молодежи к науке», – заявила ректор Казанского государственного института культуры Роза Ахмадиева.

Она добавила, что в соревнованиях примут участие более 80 участников. Ребятам предстоит за 48 часов разработать прототип инновационных художественных задач, а также представить результаты. Авторы лучших проектов получат денежные гранты и возможность представить проекты на Kazan Digital Week.