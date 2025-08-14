В Казани стартовал второй этап реставрации фабрики Крестовниковых

здания фабрично-торгового товарищества «Братья Крестовниковы»

Фото: комитет по охране ОКН

На ул. Г. Тукая Вахитовского района столицы РТ стартовал второй этап реставрации исторического здания фабрично-торгового товарищества «Братья Крестовниковы» — памятника промышленной архитектуры XIX–XX веков.

Как сообщила пресс-служба комитета РТ по охране объектов культурного наследия, недавно на объекте завершили противоаварийные работы. Теперь там ремонтируют трещины в кирпичных стенах, обустраивают гидроизоляцию подавала и меняют кровлю. Также в здании укрепят фундамент и несущие конструкции, реконструируют двери и рамки окон, установят лифты.

«Фабрика не только сохранит свой исторический облик и конструктивные особенности, но и получит новую жизнь в виде современных жилых и общественных пространств», – говорится в сообщении комитета.

Напомним, что в данном здании в 1855 году открыли стеариново-мыловаренное производство московской компании «Братья Крестовниковы». К концу XIX века предприятие стало самым крупным производителем стеарина в стране. Во времена СССР завод национализировали, а потом в этом доме размещались институт, техникумы и военный госпиталь.