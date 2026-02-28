В Казани стартовал всероссийский турнир по регби на снегу «Снежный Зилант 2026»

Сегодня в столице Татарстана на базе спортивного комплекса «КАИ Олимп» стартовали всероссийские соревнования среди студентов по регби на снегу «Снежный Зилант 2026». Участниками состязаний стали 11 мужских и 6 женских команд из Москвы, Дагестана, Волгограда, Перми, Уфы и Казани.

Фото: © Иван Семенов / «Татар-информ»

С приветственным словом к участникам обратился руководитель управления федеральной антимонопольной службы по РТ, президент федерации регби Татарстана Айрат Шафигуллин, пожелав спортсменам победы без травм.



Также с приветственным словом выступил член исполкома российского студенческого спортивного союза, советник президента студенческой регбийной лиги России Андрей Хорохорин. Он выразил благодарность Казанскому авиационному университету, который ежегодно оказывает поддержку в организации турнира.

Среди почетных гостей мероприятия – ректор ПГУФКСиТ Рафис Бурганов, директор культурно-спортивного комплекса «КАИ ОЛИМП» Ринат Юсупов, председатель общественного совета министерства спорта РТ, член исполкома российского студенческого спортивного союза Эмир Харисов и главный тренер сборной россии по снегу и участник СВО Павел Калашкин.

Фото: © Иван Семенов / «Татар-информ»

Как отметил тренер команды КАИ Андрей Тихонов, турнир является ежегодным и проходит в Казани уже во второй раз. По его словам, команда находится в хорошей форме. В первом матче сборная КАИ одержала победу.



«Как говорится, первый блин немножко комом, было много потерь, но во втором тайме собрались, по итогу первого матча победа наша, дальше больше, настроены только на первое место», – подчеркнул он.

Фото: © Иван Семенов / «Татар-информ»

Уверенный старт продемонстрировали и женские команды. Спортсменки ПМГМУ им. Сеченова в первом матче обыграли сборную КГЭУ со счетом 5:2. Игрок команды Екатерина Бондарук отметила, что коллектив настроен исключительно на победу.



«Для нас как для студентов-медиков серьезными противниками, безусловно, являются профессиональные команды, но мы с ними играем наравне, иногда даже получается обыгрывать. Погодные условия сегодня благоприятные. Замечательный мягкий снежок, падать в такой приятно», – подчеркнула Екатерина.



Иван Семенов