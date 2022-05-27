В Казани стартовал всероссийский слет первой Ассоциации селлеров eCOMMunity

В Казани начался всероссийский слет, приуроченный к открытию первой Ассоциации селлеров маркетплейсов. Встреча, которая собрала селлеров и экспертов со всей России, продлится до 28 мая.

Организаторами мероприятия являются eCOMMunity совместно с компанией MarketGuru.

27 мая гостей ожидают презентация Ассоциации селлеров маркетплейсов eCOMMunity, вручение первых сертификатов членам ассоциации, выступление топовых спикеров в сфере торговли на маркетплейсах, а также четырехчасовая мастермайнд-сессия, на которой селлеры получат ценные рекомендации по решению проблем своего бизнеса.

Аудитория:

— 300 селлеров с опытом продаж на маркетплейсах с оборотом от 4 млн рублей;

— 30 экспертов в области аналитики продаж на маркетплейсах Ozon, Wildberries и KazanExpress из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Владимира, Таганрога и других городов.

— Действующие селлеры с оборотом более 30 млн в месяц;

— Основатели товарных брендов;

— Интернет-маркетологи.

Спикеры:

— Заместитель управляющего директора компании Ozon. Алексей Минаев — «5 возможностей маркетплейса для роста продаж».

— Генеральный директор группы компаний «SL-1» Даниил Грунин — «Продвижение на Wildberries. Инструменты, которые реально работают».

— Гендиректор ГК «Амида Трейд», селлер на Wildberries, Ozon и AlliExpress с оборотом 40 млн рублей в месяц Максим Попов — «Построение компании. Особенности».

— Совладелец бренда U. S. Polo Underwear с оборотом 6,5 млн долларов в год Омюр Сюренкок — «Интеграция с поставщиками Турции».

— Сооснователь проектов «Тинькофф Инвестиции», «Мой брокер» Владимир Воробьев — «Уникальные товары из Китая».