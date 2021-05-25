В Казани стартовал Всероссийский фестиваль студентов вузов физической культуры

В Поволжском университете физкультуры и спорта (экс-академия) стартовал XXIV Всероссийский фестиваль студентов вузов физической культуры. В нем принимают участие все 14 вузов, которые подведомственны Министерству спорта России. Всего в составе делегаций в фестивале принимают участие более 300 студентов, а также ректорский и проректорский корпус.

Действующими победителями фестиваля, который в прошлом году из-за пандемии был перенесен на декабрь и также проходил в Казани, являются студенты Поволжского университета физической культуры и спорта.

Участники фестиваля соревнуются по физической подготовке «От знака ГТО к олимпийской медали» и преодолению полосы профессиональных испытаний. По традиции программа фестиваля включает в себя конкурс знатоков спорта «Олимпийское наследие», конкурс научного творчества молодежи, научный доклад на иностранном языке «Наш спортивный регион» и спортивный хит-парад «Мы из будущего!». Поделятся опытом на фестивале и молодые преподаватели спортивных вузов России. Они проведут показательные мастер-классы на спортивных объектах университета, сообщает пресс-служба Поволжского университета.

Сегодня, 25 мая, участников спецпроекта для представителей медиацентров и студенческого самоуправления спортивных вузов России ждет экскурсия по Казани и встреча с министром спорта РТ Владимиром Леоновым и главой Минмолодежи РТ Дамиром Фаттаховым.