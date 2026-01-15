В Казани стартовал VI этап Кубка России по лыжным гонкам

Фото: Екатерина Маркс / «Татар-информ»

В столице РТ на базе лыжно-биатлонного комплекса «Мирный» стартовал VI этап Кубка России по лыжным гонкам.

Перед первым стартом к гостям и участникам обратилась Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

«Я уверена, что эти старты пройдут в замечательной спортивной борьбе. В Казани много снега и прекрасная зимняя погода. Спасибо руководству Татарстана за воодушевленное и трепетное отношение к нашим соревнованиям», – приводит слова Вяльбе корреспондент «Татар-информа».

На стартах в Казани примут участие свыше 230 спортсменов из 32 субъектов РФ и Республики Беларусь, в числе которых титулованные лыжники: Александр Большунов, Алексей Червоткин, Денис Спицов, Юлия Ступак, Вероника Степанова, Татьяна Сорина.

Кроме того, для зрителей организована развлекательная программа, конкурсы и розыгрыши ценных призов.

VI этап Кубка России проходит с 15 по 18 января. Вход на соревнования свободный.