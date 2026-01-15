news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
На главную ТИ-Спорт 15 января 2026 11:14

В Казани стартовал VI этап Кубка России по лыжным гонкам

Читайте нас в
Телеграм
В Казани стартовал VI этап Кубка России по лыжным гонкам
Фото: Екатерина Маркс / «Татар-информ»

В столице РТ на базе лыжно-биатлонного комплекса «Мирный» стартовал VI этап Кубка России по лыжным гонкам.

Перед первым стартом к гостям и участникам обратилась Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

«Я уверена, что эти старты пройдут в замечательной спортивной борьбе. В Казани много снега и прекрасная зимняя погода. Спасибо руководству Татарстана за воодушевленное и трепетное отношение к нашим соревнованиям», – приводит слова Вяльбе корреспондент «Татар-информа».

На стартах в Казани примут участие свыше 230 спортсменов из 32 субъектов РФ и Республики Беларусь, в числе которых титулованные лыжники: Александр Большунов, Алексей Червоткин, Денис Спицов, Юлия Ступак, Вероника Степанова, Татьяна Сорина.

Кроме того, для зрителей организована развлекательная программа, конкурсы и розыгрыши ценных призов.

VI этап Кубка России проходит с 15 по 18 января. Вход на соревнования свободный.

#лыжные гонки #кубок России #поселок Мирный
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Фарид Салман рассказал, как мусульманам следует провести Ночь Мирадж

Фарид Салман рассказал, как мусульманам следует провести Ночь Мирадж

14 января 2026
Для жителей почти 15 тыс. многоквартирных домов в Татарстане запущены чаты в МАХ

Для жителей почти 15 тыс. многоквартирных домов в Татарстане запущены чаты в МАХ

14 января 2026