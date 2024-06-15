В Казани стартовал V Кубок Генконсульства Китая по вэйци

В Казани стартовал V Кубок Генерального консульства КНР по вэйци, в России более известной как «го». Заявились порядка 70 участников, которые на протяжении двух дней будут выявлять сильнейшего. Победители будут представлять Татарстан на чемпионате России.

«История вэйци уходит корнями в китайскую цивилизацию и на сегодняшний день пользуется популярностью во всем мире. Это не только интеллектуальная игра, но и отражение культуры и философии Китая. Игральная доска - это целый мир, где каждая партия позволяет проявить мудрость и стратегию. Это позволяет развивать психологическую устойчивость и логическое мышление», - отметил генеральный консул КНР в Казани Сян Бо.

Игра вэйци отражает философию китайской нации о единении природы и человека. Это соответствует концепции единой судьбы человечества, которая была презентована председателем КНР Си Цзиньпином во время визита в Россию в 2013 году, добавил генконсул.

Цель игры – занять своими камнями как можно большую часть доски и впоследствии – окружить камни противника. Если камни находятся на доске, убрать их может лишь противник, окружив один или несколько камней оппонента своими. Игра длится до тех пор, пока все игроки не смогут больше делать ходов.

«Это прекрасный спортивный праздник. Мы видим теплые отношения между лидерами наших стран по всем направлениям. Мы чувствуем это и в спорте, очень тесно работаем. Для России спорт всегда был послом мира. Это подтверждают и стартовавшие в Казани Игры БРИКС, где участвуют около 90 стран. Мы всегда открыты к диалогу и готовы выстраивать хорошие отношения через спорт», - обратился к участникам церемонии первый замминистра спорта РТ Халил Шайхутдинов.

Для участников турнира подготовили и культурную программу. Были исполнены романсы на китайском и татарском языках, а в завершении спортсмены смогли попробовать настоящую китайскую кухню.