В Казани стартовал V Глобальный молодежный саммит

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Казани дали старт V Глобальный молодежному саммиту, который проходит на площадке ЦУМа. Тема этого года – «Образование в эпоху глобальных изменений: кадры для устойчивого развития».

«Образование включает в себя всё: это и воспитание, это и знания, и навыки, и компетенции. Сегодня мы выбрали полностью тему, которая звучит как «Образование в эпоху глобальных изменений – кадры для устойчивого развития». В центре вопроса человек, это человекоцентричное образование, это воспитание, это культура», – сказал в приветственном слове руководитель татарстанского отделения «Движения первых» Тимур Сулейманов.

Церемония открытия началась с выступления хора «Генезис», который исполнил песню на татарском языке. Позднее началась основная часть программы.

«Молодёжь всегда была, есть и остаётся будущим любой страны. И безусловно, и в Российской Федерации, и в Республике Татарстан именно молодёжной повестке уделяется особое внимание в рамках национальных проектов, в рамках региональных программ», - подчеркнула заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева.

Столица Татарстана стала площадкой для проведения саммита пятый раз. Он проходит с 26 по 30 августа. В программе – мастер-классы, открытые сессии и встречи делегатов Организации стран исламского сотрудничества.