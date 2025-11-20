В Казани стартовал турнир по хоккею среди студентов на Кубок ПФО
В столице Татарстана, в ледовом дворце «Зилант», торжественно открылся VII Турнир по хоккею среди любительских студенческих команд на Кубок Приволжского федерального округа. Об этом сообщает пресс-служба полпреда Президента РФ в ПФО.
Состязания открыл помощник полномочного представителя Президента РФ в ПФО Владимир Колчин, поприветствовав участников соревнований от имени полпреда Игоря Комарова.
«В очередной раз гостеприимная Республика Татарстан принимает Турнир на Кубок ПФО, в котором участвуют 14 команд из всех регионов округа», – заметил Колчин.
Он выразил уверенность, что и нынешние соревнования пройдут на высочайшем уровне организации, а после турнира все спортсмены вернутся домой с положительными эмоциями.
В турнире участвуют команды, составленные из студентов 2003–2010 годов рождения. Игры проходят на двух ледовых аренах Казани: «Баско» и «Зилант». Участников ждет насыщенная соревновательная программа, турнир по кибер-хоккею и экскурсия по столице РТ.
Состязания проводятся под патронатом полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова при содействии Министерства спорта РТ и Федерации хоккея РТ.