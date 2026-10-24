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На главную ТИ-Спорт 24 октября 2026 16:17

В Казани стартовал турнир по ушу «Восточный Барс»

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В Казани стартовал турнир по ушу «Восточный Барс»
Фото: Минспорт РТ

Сегодня в «Центре бокса и настольного тенниса» стартовал ежегодный турнир по ушу «Восточный Барс» («Кончыгыш Барсы»). Соревнования проводятся в восьмой раз. Об этом сообщает Минспорт РТ.

В них принимают участие 160 спортсменов из Казани, Нижнекамска, Набережных Челнов, Чистополя, Зеленодольска и Воронежа.

Юных спортсменов и зрителей поприветствовал заместитель министра спорта РТ Алмаз Хусаинов. Он поблагодарил Федерацию ушу РТ за постоянное внимание к спортсменам и ежегодное проведение турнира. Спортсменам и тренерам он пожелал высоких результатов, организаторам – успешного проведения, а родителям – гордиться выступлениями своих детей.

#минспорт рт #Ушу
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