В Казани стартовал турнир по ушу «Восточный Барс»

Фото: Минспорт РТ

Сегодня в «Центре бокса и настольного тенниса» стартовал ежегодный турнир по ушу «Восточный Барс» («Кончыгыш Барсы»). Соревнования проводятся в восьмой раз. Об этом сообщает Минспорт РТ.

В них принимают участие 160 спортсменов из Казани, Нижнекамска, Набережных Челнов, Чистополя, Зеленодольска и Воронежа.

Юных спортсменов и зрителей поприветствовал заместитель министра спорта РТ Алмаз Хусаинов. Он поблагодарил Федерацию ушу РТ за постоянное внимание к спортсменам и ежегодное проведение турнира. Спортсменам и тренерам он пожелал высоких результатов, организаторам – успешного проведения, а родителям – гордиться выступлениями своих детей.