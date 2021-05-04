В Казани стартовал турнир по флорболу Специальной Олимпиады

Сегодня в казанском Центре бадминтона официально открылись соревнования по флорболу и юнифайд-флорболу Специальной Олимпиады. Это последний этап зимних соревнований Спецолимпиады, большинство которых уже прошли в феврале на различных площадках столицы Татарстана.

Турнир проводится в рамках тестовых мероприятий, приуроченных к Всемирным зимним играм Специальной Олимпиады 2022 года. В соревнованиях примут участие около 130 атлетов с особенностями интеллектуального развития из девяти регионов страны.

Всего в состязаниях задейстованы 17 команд из Татарстана, Рязани, Новосибирска, Ульяновска, Перми, Кемерова, Хабаровска, Санкт-Петербурга (три команды) и Москвы (две команды). Во флорболе используют пластиковые клюшки и легкий мяч, играют три на три с вратарем на корте 20 метров в длину и 12 метров в ширину.

Красочную церемонию открытия начал ансамбль татарского танца, чей солист продемонстрировал еще и эффектный брейк-данс. Танцоров сменили акробаты. С приветствиями к участниками обратились генеральный директор Специальной Олимпиады России Егор Лебедев и министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

«Мы очень рады снова принимать в Казани особенных атлетов Специальной Олимпиады. Атмосфера добра и поддержки превращает каждое соревнование в яркое и душевное событие, объединяющее людей с особенностями и без», — заметил в своей речи Леонов.

Впрочем, самой яркой частью церемонии открытия стал показательный юнифайд-матч с участием атлетов Специальной Олимпиады, известных деятелей и звезд спорта Республики Татарстан. Сыграли команды «Белые барсы» и «Красные зиланты». Победили со счетом 3:2 «барсы», не реализовав при этом пенальти. Отметим в рядах «зилантов» форвардов казанского «Ак Барса» Ивана Емеца и Александра Бурмистрова, а также заместителя министра спорта РТ Ильдара Садриева.

Профессионалы из «Ак Барса», конечно, выделялись дриблингом и движением, но вид спорта для них оказался непривычен, как и легкие пластмассовые клюшки. И всё же опытный Бурмистров свой гол забил.

«Рады посетить такое мероприятие и познакомиться с новым видом спорта. Сложно было, когда проигрывали, решили зарубиться — нелегко пришлось, мячик непривычный», — поделился эмоциями вспотевший 29-летний Бурмистров. Более молодой одноклубник Александра — 23-летний Емец просто светился от удовольствия: «Только рады такому событию».

Только после завершения церемонии открытия начались сами матчи участников турнира, который продлится до 7 мая.