В Казани стартовал традиционный волейбольный турнир ветеранов МВД

С 11 по 16 ноября в Казани проходит традиционный, 19-й по счету Всероссийский турнир по волейболу на Кубок министра внутренних дел по Республике Татарстан среди ветеранов правоохранительных органов, посвященный памяти генерал-лейтенанта милиции Салиха Япеева.

Целями турнира являются популяризация волейбола, поддержка ветеранского спорта как одной из традиций физкультурно-спортивного общества, пропаганда здорового образа жизни, укрепление дружеских связей между правоохранительными органами российских регионов.

Инициатором турнира в 2007 году выступил председатель ОГО ФСО «Динамо» РТ Асгат Сафаров, возглавлявший тогда Министерство внутренних дел республики, а ныне являющийся руководителем Администрации Раиса Татарстана.

Турнир проводится в память о министре внутренних дел Татарской АССР — генерал-лейтенанте милиции Салихе Япееве, в течение четверти века возглавлявшем ведомство и динамовское спортобщество. Семнадцатого сентября этого года в МВД по РТ состоялись памятные мероприятия в честь 110-летия со дня рождения генерала.

Торжественное открытие соревнований состоялось в спорткомплексе «Динамо». Завершилось выступление театра танца «Сайдаш», и Асгат Сафаров в своем выступлении заметил, что именно Казань является в данный момент волейбольной столицей России.

«За эти 19 лет я не устал говорить, как мы любим волейбол и что он для нас значит. Так что рад приветствовать вас в волейбольной столице России. Для нас этот турнир — не только спорт, но и событие ветеранского динамовского движения. Так держать, побольше эмоций. Травмы отставить, играть ярко и результативно. Есть за что бороться: призовой фонд турнира — 1 млн рублей», — подчеркнул руководитель Администрации Раиса РТ.

Министр внутренних дел по РТ генерал-майор полиции Дамир Сатретдинов напомнил, что турнир посвящен Япееву.

«Наш турнир – турнир памяти ветерана „Динамо“, генерал-лейтенанта Салиха Япеева, четверть века отдавшего МВД. Он много сделал для развития „Динамо “ . В РТ очень много уделяют внимания развитию спорта, в том числе волейбола. Желаю вам яркой игры, удачи, незабываемых впечатлений», — сказал он.

Среди гостей церемонии открытия были вице-президент «Зенита-Казань» Ильхам Рахматуллин и самый побеждающий динамовец — главный тренер «Динамо-Ак Барс» по хоккею на траве Араик Маргарян, сделавший клуб 22-кратным чемпионом страны. Первый заместитель министра спорта РТ Халил Шайхутдинов вчера вечером в аэропорту встречал чемпионов России по регби-7 — «Стрелу-Ак Барс», а сегодня приветствовал волейбольных ветеранов

В турнире принимают участие команды в возрастной категории «50 лет и старше». В составе каждой команды десять участников: девять ветеранов-волейболистов и играющий тренер.

Для участия в XIX Кубке министра заявились десять динамовских команд из Ульяновской, Самарской, Калужской, Кировской областей, республик Башкортостан, Удмуртия, Чувашия, Марий Эл, Татарстан, а также сборная «Динамо» Республики Таджикистан. Половина команд будет играть в спорткомплексе «Динамо», другая — в поселке Мирный.

Завершил церемонию открытия заслуженный артист РТ, сотрудник Казанского юридического института МВД России Игорь Горчаков, исполнивший знаменитую песню Александры Пахмутовой «Команда молодости нашей».