В Казани стартовал суперфинал фестиваля «Наше время – Безнен заман»

Фото: © Чулпан Матвеева / «Татар-информ» ​

13 ноября в ПГУФКСиТ состоялось официальное открытие суперфинала XIV ежегодного открытого республиканского телевизионного фестиваля творчества работающей молодежи «Наше время – Безнен заман».

Главным нововведением этого сезона стало расширение географии проекта: по решению Раиса Татарстана Рустама Минниханова фестиваль вышел на международный уровень. Впервые на татарстанской сцене свое творчество представили молодые труженики предприятий и организаций не только из 15 районов Татарстана, но также из других регионов России (Удмуртия, город Сарапул) и зарубежных дружественных стран – Белоруссии, Казахстана, Турции и Узбекистана.

Торжественное открытие собрало на площадке университета ярких представителей рабочей молодежи, а именно инженеров, экономистов, бухгалтеров и специалистов самых разных отраслей.

Так, начальник отдела социальной сферы крупнейшего энергетического предприятия Республики Беларусь «Минскэнерго» Екатерина Ильютик поделилась впечатлениями от масштабного события:

«У нас ежегодно проводится свой корпоративный фестиваль «Энергофест», которому в этом году исполнилось 11 лет. Он объединяет людей, которые вчера устраняли технологические аварии, а сегодня стоят на сцене бок о бок. Мы очень благодарны за приглашение на фестиваль «Безнен заман». Безумно рады показать свое творчество, посмотреть на других участников из разных стран и окунуться в эту атмосферу искренности и сплоченности», – сказала она

Белорусская делегация привезла в Казань сильный творческий номер под названием «Царевна», лейтмотивом которого стала женская сплоченность и сила. Как отметила экономист по материально-техническому снабжению предприятия Наталья Черканова, тема получилась особенно резонансной, ведь 2026 год в Белоруссии объявлен Годом женщины.

Впервые в фестивале приняли участие и представители Казахстана. Вокалистка Анастасия Раисова отметила, что решение поехать в Казань поддержала мгновенно, ведь у нее семейные узы связаны с Татарстаном.

Фото: © Чулпан Матвеева / «Татар-информ»

«В самой России я уже бывала, а в Татарстане впервые. У меня муж татарин, так что поездка была в планах. Нас встретили невероятно гостеприимно: очень вкусная кухня, прекрасный народ и безумно приятное отношение. На конкурсе я исполняю вокальную песню „Ромашка“ авторства Айгуль Туташ. Это искреннее произведение о чувствах и переживаниях», – рассказала она.

За плечами конкурсантов напряженные зональные этапы, прошедшие в Альметьевске, Набережных Челнах и Зеленодольске, где за право выйти в суперфинал боролись сотни работников предприятий со всего Татарстана. Суперфинал фестиваля проходит 13-14 ноября.

Лучшие коллективы борются за победу в номинациях «Хореография», «Музыка» и «Минута славы», демонстрируя номера, прославляющие Человека труда, трудовые династии и преданность своему делу.

Кульминацией всего фестивального сезона станет грандиозный Гала-концерт, который пройдет 16 ноября в КРК «Пирамида». Именно там назовут имена обладателей заветного Гран-при, кубков, а также почетных званий «Герой нашего времени» и «Достояние нашего времени».