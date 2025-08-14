В Казани стартовал суд над водителем экскаватора, насмерть задавившем пожилую женщину

В Советском суде Казани стартовал процесс по делу 32-летнего Михаила Шогина, которого обвиняют в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека с оставлением места ДТП.

Мужчина родился в Алексеевском районе, на заседание пришла поддержать его супруга, у них двое детей 7 и 12 лет. До ареста Михаил Шогин работал экскаваторщиком, ранее не судим.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Об обстоятельствах смертельного ДТП в государственном обвинении рассказала помощник прокурора Советского района Лилия Суркова.

По версии следствия, 24 апреля Михаил Шогин, управляя экскаватором, на перекрестке улиц Даурской и Рихарда Зорге, при повороте сбил 76-летнюю жительницу Казани, переходившую дорогу на зеленый свет. При этом Шогин скрылся с места ДТП, от полученных травм женщина скончалась на месте.

Помощник прокурора несколько минут перечисляла травмы пенсионерки – в результате наезда ей разорвало практически все органы.

«Я признаю вину в содеянном, но только частично, меня ослепило солнце, и я ее даже не заметил. О ДТП узнал от сотрудников правоохранительных органов», – рассказал подсудимый.

В суде сегодня также допросили потерпевшего по делу – внука погибшей женщины. Он рассказал, что жил с бабушкой, дедушкой и мамой.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Бабушка воспитала меня, она работала по утрам уборщицей, в свободное время была дома или на даче. В тот день до меня дозвонились сотрудники правоохранительных органов и сообщили, что случилось, попросили приехать забрать вещи. Там я впервые встретил Шогина, смутно помню нашу встречу, он поздоровался и извинился передо мной. Остальное не помню, так как был в шоке», – рассказал он.

Мужчина заявил, что спустя какое-то время Шогин связался с ним, еще раз извинился и передал 100 тысяч рублей на похороны.

Адвокат потерпевшего после завершения допроса попросил приобщить к делу гражданский иск на сумму 1,4 млн рублей — с учетом ранее выплаченных Шогиным ста тысяч. В беседе с «Татар-информом» внук погибшей женщины рассказал, что та была для него как мать, и единственное его желание — быстрее завершить этот судебный процесс.