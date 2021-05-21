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Ру Тат
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21 мая 2021  13:10
Алина Файзрахманова

В Татарстане стартовал суд по делу известного адвоката, которого обвиняют в мошенничестве

В Татарстане стартовал суд по делу известного адвоката, которого обвиняют в мошенничестве
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Сегодня в Ново-Савиновском районном суде Казани стартовал процесс по делу о взятках известному казанскому адвокату. На скамье подсудимых двое — адвокат Эдуард Ахметшин и бизнесмен Альберт Зарипов. Мужчинам предъявлено обвинение по статье мошенничество в крупном размере.

В зале суда обвиняемые вели себя спокойно, держались уверенно, от камер не скрывались. Однако на вопросы журналистов отвечать отказались, заявив: «Без комментариев».

Во время заседения потерпевший Тагир Ахмеров рассказал, что в 2019 году его вызвали на допрос в отделение полиции. Следователи собирали доказательства по делу о перепродаже компании «Покровские Пекарни», которая в свое время принадлежала потерпевшему. Через пару дней после допроса в офис Ахмерова явились с обыском. У бизнесмена изъяли документы и компьютер.

«Унесли системный блок со всеми программами, с помощью которых мы работаем. Все кассовые аппараты работают через этот сервер, если его изъять, они выключатся. Для меня это была просто катастрофа», — рассказал потерпевший.

Вскоре после обыска Ахметшин, испугавшись дальнейшего уголовного преследования и желая поскорее решить проблему, обратился к своему партнеру Артему Голдобину, который сейчас проходит по делу в качестве свидетеля. Тогда Голдобин находился за границей, он по телефону связался со своим знакомым Зариповым и спросил, не сможет ли тот как-нибудь посодействовать решению проблемы.

Через какое-то время Зарипов заверил Голдобина, что вопрос можно уладить, вот только для этого ему необходимо передать миллион рублей сотрудникам правоохранительных органов. 

«Я сообщил об этом Ахмерову, и он согласился, но сказал, что у него на данный момент денег нет и попросил помочь. У нас с ним тогда было подписано инвестиционное соглашение и открыт кредит, и мы смогли перечислить на его счет 1 млн 93 тыс рублей. В дальнейшем он вернул всю сумму, приносил по частям наличными в бухгалтерию», — рассказал сегодня на суде Голдобин.

Голдобин, вернувшись в Россию, встретился с Зариповым и передал ему деньги. В скором времени Ахмерова пригласили в полицию на очередной допрос, после которого ему вернули все изъятое имущество. Мужчина покинул отделение полиции с полной уверенностью, что такое быстрое решение вопроса связано с тем, что он передал деньги Зарипову. Однако на деле все оказалось иначе.

«Полученные деньги Ахметшин и Зарипов разделили между собой, по 500 тыс. каждому. Никакие средства сотрудникам правоохранительных органов переданы не были. Это был обман», — прокомментировал прокурор Алмаз Сагитзянов.

Уголовное дело против мужчины было возбуждено в прошлом году, их обвинили в мошенничестве в крпуном размере. Оба подсудимых вину признали, о чем заявили сегодня на суде. Более того, обвиняемые возместили Ахмерову весь причиненный ущерб.

«В настоящее время подсудимые возместили мне ущерб, претензий к ним не имею, прошу суд не наказывать их строго», — заявил сегодня потерпевший.

После допроса потерпевшего и свидетелей по делу, судья объявил перерыв. Дальнейшее расмотрение дела было отложено на конец июня.

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