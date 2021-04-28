В Казани стартовал суд по делу о взятках преподавателю физкультуры КФУ

Сегодня в Вахитовском районном суде Казани стартовал процесс по делу о взятках на спортивной кафедре КФУ. На скамье подсудимых — преподаватель кафедры физического воспитания и спорта Евгений Лифанов. Мужчину обвиняют в получении взяток общей суммой 70 тыс. рублей.

Как рассказали потерпевшие Тимур Валеев и Максим Брагин, в прошлом году они заканчивали обучение по программе бакалавриат в КФУ и собирались поступать в магистратуру. Студенты рассказали об этом своему тренеру по волейболу Лифанову и спросили, не сможет ли тот помочь им с поступлением. Преподаватель заявил, что может посодействовать за вознаграждение в 20 тыс. рублей.

Оба юноши в скором времени перечислили деньги на счет тренера. Однако Лифанов не входил в приемную комиссию университета и помочь с поступлением ребятам не мог. Но на тот момент студенты об этом не задумались.

Более того, Брагин рассказал о такой возможности своему другу из другого университета. Тот связался с Лифановым и также попросил помочь ему с поступлением на магистратуру. На этот раз за свои услуги Лифанов просил 30 тыс. рублей, которые в дальнейшем были переведены на его счет.

«Сдал вступительные экзамены, успешно прошел собеседование, меня взяли на бюджет. Помог ли мне в этом как-то Лифанов, затрудняюсь ответить», – поделился сегодня на суде Максим Брагин.

Сам Лифанов вину признал полностью, извинился перед студентами, вернул им деньги.

«Мы пошли на примирение, он все нам возместил, извинился. Конфликта больше никакого нет. У меня к Лифанову нет ни материальных, ни моральных претензий», – заявил Тимур Валеев.

Сегодня в обвинительной речи прокурора Рамиля Галеева прозвучали еще несколько эпизодов получения взяток, но уже в меньшем размере — 1,5-3 тыс. рублей. Эти деньги Лифанову передавали, чтобы получить зачет по физкультуре. Однако расследование по данным эпизодам было прекращено по истечению срока давности.



После допроса потерпевших суд объявил перерыв для обеспечения явки свидетелей по делу. Рассмотрение дела продолжится 24 мая.