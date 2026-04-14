В Казани стартовал суд над застройщиками частных домов, укравшими у клиентов 260 млн

В Казани стартовал суд над организаторами фирмы «Таунхаусы и дома» по делу о мошенничестве. На скамье подсудимых семь человек: Артур Валиуллин, Ренат Гиматдинов, Венера Гарифуллина, Нелли Желованова, Ильнур Замалетдинов, Радик Утомбаев и Екатерина Утомбаева.

Никто из подсудимых после оглашения обвинения не признал вину. Часть из них сообщила, что изложит свою позицию по делу позже.

По версии следствия, группа создала фирмы «Таунхаусы и дома» и «Бастион-Строй», а затем брала у людей деньги на строительство частных домов и таунхаусов. Деньги, полученные от клиентов, по данным следствия, были похищены. В деле также фигурирует бывший сотрудник банка, который, как считают следователи, помогал ускорять оформление кредитов и способствовал переводу средств на счета фигурантов.

На похищенные средства директор «Таунхаусы и дома» купил пять премиальных автомобилей Mercedes, BMW и Audi, оформив их на подставных лиц.

Четверо фигурантов находятся в СИЗО, один под домашним арестом, двое – под запретом определенных действий. На имущество обвиняемых общей суммой свыше 50 млн рублей наложен арест.