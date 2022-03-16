В Казани стартовал суд над участниками ОПГ «Перваки»

В Верховном суде Татарстана началось предварительное заседание по делу ОПГ «Перваки». На скамье подсудимых оказались Сергей Сардаев, Леонид Андреев, Фирдинат Юсупов и Владислав Мухин. Кроме того, в деле фигурируют давно убитый Александр Ерусалимский, а также умерший от коронавируса в прошлом году Валентин Лукоянов. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе суда.



Отметим, что трое из обвиняемых – Сергей Сардаев, Леонид Андреев и Фирдинат Юсупов, которого следствие считает лидером банды, – в 2013 году уже выслушали оправдательный приговор.

В деле насчитывалось множество эпизодов, среди которых были обвинения в бандитизме, незаконном хранении и приобретении огнестрельного оружия, организации убийств и приготовлении к убийству.

Сейчас же в деле появился еще один фигурант — Владислав Мухин. Его экстрадировали в Россию в прошлом году. Он единственный из подсудимых, который содержится под стражей.