В Казани стартовал суд над школьницей, которая пыталась поджечь военкомат

В Советском районном суде Казани стартовал процесс по делу одиннадцатиклассницы, которую обвиняют в попытке поджога военкомата.

По версии следствия, в октябре девушка, прихватив несколько бутылок с зажигательной смесью, отправилась к военкомату. В четыре часа утра она начала бросать самодельные гранаты, но сил докинуть их до здания у нее не хватило. В итоге зажигательная смесь подожгла лишь траву возле здания.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Вскоре школьница была задержана. У нее обнаружили еще одну бутылку с зажигательной смесью, которую она планировала использовать как самодельную гранату.

17-летней девушке предъявили обвинение по статье покушение на умышленное уничтожение имущества и отправили под домашний арест на время следствия. Известно, что 30 марта 2023 года ей исполнится 18 лет.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Сегодня в суд вызвали учителей и одноклассниц обвиняемой. Сама подсудимая явилась с родителями и адвокатом.

«Вину она признает. Пока никаких комментариев давать мы не будем, суд только начался», – рассказала корреспонденту «Татар-информа» мама школьницы.