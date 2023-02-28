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В Казани стартовал суд над лидером «Жилки» по делу о заказном убийстве 25-летней давности
В Авиастроительном районном суде Казани стартовал уголовный процесс по делу о заказном убийстве. На скамье подсудимых – 56-летний Юрий Марухин, который в конце 90-х был лидером ОПГ «Жилка».
Марухину предъявлено обвинение по статье убийство по найму, совершенному группой лиц по предварительному сговору.
По версии следствия, с 1996 по 2001 годы он был главарем ОПГ «Жилка» и банды «Хайдаровский двор». В 1998 году Марухин согласился организовать заказное убийство. Заказчик, установить которого не удалось до сих пор, попросил устранить лидера ОПГ «Северный». За это он предложил Марухину 100 тысяч рублей.
Следствие установило, что лидер «Жилки» поручил выполнить работу своим сообщникам. Вечером 19 августа 98-го года несколько членов банды подъехали к больнице №12 на улице Лечебная в Казани. Дождались когда нужный им человек вышел на улицу, чтобы встретиться с подругой и сел в автомобиль «Лада». В этот момент киллер подошел к автомобилю и дважды выстрелил в мужчину из пистолета с глушителем. От тяжелых ранений мужчина вскоре скончался в больнице.
В 2001 году Юрий Марухин и его 15 сообщников были задержаны. В 2005 году Верховный суд Республики Татарстан вынес им приговор – в общей сложности на всех они получили 252 года лишения свободы. Их признали виновными в совершении 24 убийств, трех похищениях людей, в вымогательствах и одном хищении имущества.
Лидера «Жилки» тогда приговорили к пожизненному заключению. В прошлом году стало известно еще об одном убийстве, совершенном Марухиным. В Казань для рассмотрения нового эпизода в суде он был доставлен из колонии особого режима «Полярная сова».
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