В Казани стартовал суд над лидером «Жилки» по делу о заказном убийстве 25-летней давности

В Авиастроительном районном суде Казани стартовал уголовный процесс по делу о заказном убийстве. На скамье подсудимых – 56-летний Юрий Марухин, который в конце 90-х был лидером ОПГ «Жилка».

Марухину предъявлено обвинение по статье убийство по найму, совершенному группой лиц по предварительному сговору.

По версии следствия, с 1996 по 2001 годы он был главарем ОПГ «Жилка» и банды «Хайдаровский двор». В 1998 году Марухин согласился организовать заказное убийство. Заказчик, установить которого не удалось до сих пор, попросил устранить лидера ОПГ «Северный». За это он предложил Марухину 100 тысяч рублей.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Следствие установило, что лидер «Жилки» поручил выполнить работу своим сообщникам. Вечером 19 августа 98-го года несколько членов банды подъехали к больнице №12 на улице Лечебная в Казани. Дождались когда нужный им человек вышел на улицу, чтобы встретиться с подругой и сел в автомобиль «Лада». В этот момент киллер подошел к автомобилю и дважды выстрелил в мужчину из пистолета с глушителем. От тяжелых ранений мужчина вскоре скончался в больнице.

В 2001 году Юрий Марухин и его 15 сообщников были задержаны. В 2005 году Верховный суд Республики Татарстан вынес им приговор – в общей сложности на всех они получили 252 года лишения свободы. Их признали виновными в совершении 24 убийств, трех похищениях людей, в вымогательствах и одном хищении имущества.

Лидера «Жилки» тогда приговорили к пожизненному заключению. В прошлом году стало известно еще об одном убийстве, совершенном Марухиным. В Казань для рассмотрения нового эпизода в суде он был доставлен из колонии особого режима «Полярная сова».