В Казани стартовал суд над автоподставщиками, которые устраивали ДТП в Москве

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В Советском суде Казани стартовал процесс по делу автоподставщиков: Сергея Софронова, Марата Халиуллина, Нурлана Шамиева и организатора группы Максима Бакулова. Их всех обвиняют в мошенничестве в сфере страхования.

По версии следствия, в декабре 2023 года Бакулову пришла идея наживаться на страховых компаниях, подстраивая ДТП. Для этого он собрал свое небольшое ОПГ.

«Лидером был Бакулов, его указания четко выполняли другие соучастники. Деятельность велась в большой конспирации. Пытались подстраивать страховые случаи под законные. Бакулов разработал план и распределил роли», – рассказал государственный обвинитель.

Схема была простая: Бакулов и компания искали людей с дорогими машинами, обязательно застрахованными. Обманывали их, а потом устраивали подставные ДТП, выставляя виноватыми других участников дорожного движения. Стоит отметить, что машины Бакулов выбирал дорогих марок, среди них были Audi и Jaguar, а первое ДТП было с участием ничего не подозревающего водителя Porsche.

«17 декабря 2023 года, Бакулов с Халиулловым устроили ДТП. Они нашли застрахованный автомобиль Jaguar XFR и убедили владельца дать покататься. Халиуллов управлял авто, а Бакулов сидел на переднем сидении. На Мичуринском проспекте в Москве Халиуллин, управляя Jaguar, намеренно столкнулся с Porsche Macan под управлением, ничего не подозревающей, Маляковой. Полицейские, обманутые Халиулловым и Бакуловым, составили постановление о ДТП и участвующих автомобилях. Виновником признали Малякову», – рассказал государственный обвинитель.

После подобных махинаций Бакулов передавал документы некой Шамсутдиновой, чтобы она подала документы для страхового возмещения. Будучи обманутой, Шамсутдинова делала все, что ей сказали. С каждого ДТП Бакулов и компания получали, как минимум, 400 тысяч рублей.