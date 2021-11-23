В Казани стартовал студенческий Кубок по хоккею полпреда Президента РФ в ПФО

Сегодня в казанском ледовом дворце «Зилант» стартовал III Кубок полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе среди студенческих любительских хоккейных команд.

«Такие мероприятия дают очень хорошую стартовую платформу, для того чтобы развивать хоккей, для того чтобы объединять, любить хоккей», — заявил на открытии турнира вице-президент Федерации хоккея РТ Андрей Рябов.

Спортивный функционер подчеркнул, что студенческий хоккей имеет колоссальный потенциал. «Если мы будем этим заниматься, то тогда это станет одним из резервов развития нашего вида спорта», — заметил он.

Соревнования продлятся до 25 ноября. В этом году Республику Татарстан на них представляет студенческая команда РТ «Ак Барс».

Всего в турнире принимают участие 15 команд из 12 регионов Приволжского федерального округа. В состязаниях могут участвовать команды, состоящие из студентов очной или заочной форм обучения, аспирантов и выпускников, окончивших вуз в 2021 году. Кроме того, к участию допускаются игроки, не имеющие действующего контракта и не принимавшие участие в официальных профессиональных спортивных соревнованиях других стран в сезоне 2021/2022.

Победителей турнира наградят кубками, медалями и дипломами полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе. Кроме того, за призовые места команды получат клюшки компании «ЗаряД», а лучшие игроки чемпионата получат специальные призы от организаторов.

Кубок по хоккею среди студенческих любительских команд проводится в целях физического воспитания подрастающего поколения, массового привлечения студенческой молодежи к занятиям физкультурой и спортом, а также развития и популяризации хоккея.