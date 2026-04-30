В Казани стартовал сезон работы фонтанов

В Казани стартовал сезон запуска фонтанов после зимнего периода. Первым начал работу фонтанный комплекс на Кремлевской набережной, сообщили в комитете внешнего благоустройства города.

Сегодня также планируется запуск фонтана в сквере Славы в Приволжском районе. В дальнейшем поэтапно заработают и другие объекты.

«Завтра планируется запуск водных комплексов на ул. Баумана – «Лягушка» и «Су анасы», в сквере Белинского, в парке Петрова и у Дворца культуры железнодорожников», – уточнили в пресс-центре мэрии города.

Позднее будут введены в работу 56 фонтанов на протоке Булак. Завершить все работы по расконсервации планируется к середине мая.

Всего с наступлением теплого сезона в городе планируется запуск 31 фонтанного объекта.