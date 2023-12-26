Блогеры школы «Шәп» поставили подписи за кандидата в президенты РФ Владимира Путина

С 23 декабря в Казани идет сбор подписей в поддержку кандидата в президенты РФ Владимира Путина. Пункты сбора подписей организованы в торговых центрах в Казани, Челнах, Нижнекамске, Альметьевске и Зеленодольске. Сбор будет продолжаться до середины января 2024 года. В одном из таких пунктов в ТЦ «Парк-Хаус» в Казани свои подписи за Путина поставили депутаты, общественные деятели и блогеры.

По словам волонтеров, для того, чтобы поддержать кандидатуру Владимира Путина, достаточно иметь паспорт и 5 минут свободного времени.

«Имеющие регистрацию на территории Татарстана совершеннолетние граждане могут прийти в пункты в торговых центрах и в знак поддержки поставить свои подписи. Несколько дней назад в Региональной общественно-государственной организации "Добровольное общество содействия авиации, армии и флоту (ДОСААФ) Республики Татарстан" заработал избирательный штаб Владимира Путина. Там граждане могут свои обращения и предложения передать в приемной, режим работы - вторник-суббота с 12.00 до 22.00», - рассказали волонтеры корреспонденту «Татар-информа».

Директор Республиканской детской библиотеки им. Р. Миннуллина Ирина Мухаметгареева одной из первых приняла участие в сборе подписей.

«Когда узнала, что началась кампания по сбору подписей за кандидата в президенты, то решила участвовать. Я считаю, что Владимир Владимирович - сильный лидер. Как человек, долгие годы проработавший в сфере культуры, могу сказать: он проявляет большую заботу о сфере культуры. Поэтому свой голос собираюсь отдать за него. Другого лидера я и представить себе не могу», - сказала она.

Депутат Казанской городской Думы, учредитель автономной некоммерческой благотворительной организации гармоничного развития детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья «Всё для детей» Далия Гайнанова рассказала, что с уважением относится к Владимиру Путину.

«Он делает многое для людей с ограниченными возможностями. Я считаю, что он единственный наш лидер. Поддержать его, подставить свою подпись - это благодарность за деятельность Владимира Путина. Мы поддерживаем его предложения, идеи», - сказала Далия Гайнанова.

«Владимир Путин – наш лидер, умеет решать проблемы, держит свое слово. И по мышлению лидер, мастер своего дела. Чтобы выразить свою позицию, выбрать лидера страны, надо участвовать в выборах», - поделился мнением депутат Казанской городской думы Марсель Шарапов.

Жительница Казани Елена Аристова тоже пришла поставить свою подпись за Владимира Путина.

«Когда узнала, что начался сбор подписей в поддержку кандидата в президенты России Владимира Путина, решила присоединиться. Мне нравится позиция Владимира Путина. В последние годы он много бывает на встречах с молодежью, будущее видит в молодежи. Прислушивается к ним. Очень удобно, что есть такие пункты, людей тоже приходит много. Каждый должен осознанно принимать выборы президента России, потому что это главное событие. Придя на выборы, человек выражает свою позицию, выбирает лидера страны», - подчеркнула Елена Аристова.

Представители школы блогеров «Шәп» - известные блогеры Олеся Дмитриева, Ильнар Идрисов, Лиана Федорова также присоединились к кампании по сбору подписей.

«Мы, молодые, всегда в развитии. Для развития в нашей стране создано множество условий. Даже если взять направление блогерства, всегда есть разные мероприятия, конкурсы. Например, недавно на фестивале блогеров Татарстана «Шәп» был конкурс по популяризации государственных языков Татарстана в интернете. Это тоже поддержка молодых. Мы благодарны руководителям за организацию таких мероприятий», - сказала Олеся Дмитриева.

Учительница одной из школ Казани Дина Габбазова отметила, что в стране большое внимание уделяется сфере образования. «Поэтому я решила поддержать Владимира Владимировича. Не вижу другого кандидата, кроме него», - сказала она.

Для регистрации кандидата в президенты требуется собрать 300 тысяч подписей, подписи будут переданы в ЦИК. Сбор подписей организует избирательный штаб Владимира Путина. В Казани пункты сбора подписей развернуты на пяти площадках - торговых центрах «Парк Хаус», «Кольцо», «Тандем», «Горки Парк» и «Kazan Mall».

Зиля Мубаракшина