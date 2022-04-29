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Технологии
29 апреля 2022  13:22
Эльвира Зайнулина

В Казани стартовал первый в 2022-м IT-саммит по разработкам на основе открытого кода

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Сегодня в Казани открылся Russia Open Source IT-саммит — первое из серии мероприятий в 2022 году, посвященных теме развития разработок на основе открытого кода.

«Сейчас стало очевидно, что нам необходимы наши отечественные разработки на основе открытого кода. Сегодня я рассчитываю на профессиональную дискуссию», — сказал заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максим Паршин. 

Министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Айрат Хайруллин напомнил, что 2022-й в республике объявлен Годом цифровизации. 

«Наше основное направление в 2022 году — поддержка как самих отечественных решений, разработчиков, так и условий, чтобы российские и татарстанские решения находили своего заказчика. Сегодня мы ознакомились с татарстанскими решениями, которые давно и профессионально занимаются проектами. Те инициативы, которые были приняты в течение февраля-марта этого года, с большим воодушевлением были встречены Татарстаном», — сказал он. 

Генеральный директор РФРИТ Александр Павлов отметил, что Татарстан является регионом-лидером в области информационных технологий. 

«Мы видим активность региональных компаний по количеству и скорости введения на рынок. По скорости коммерционализации компании видят риски, но и используют возможности, которые появляются», — сказал он. 

Далее спикеры обсудили развитие инфраструктуры для открытого кода. 

Напомним, мероприятие проходило в гибридном формате: очно в казанском ИТ-парке, а также онлайн на платформе. В нем приняли участие ИТ-компании и специалисты, заинтересованные в развитии программного обеспечения с открытой лицензией.

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