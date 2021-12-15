Участники молодежного форума в Казани смогут пообщаться с актером из «Трудных подростков»

Пресс-служба Минмолодежи РТ

В Казани сегодня стартовал Республиканский молодежный форум. Для молодых татарстанцев подготовлены образовательная программа, дискуссии, встречи, а также образовательные блоки для сотрудников молодежных центров, центров психолого-педагогической помощи детям и молодежи, сообщили в пресс-службе Минмолодежи РТ.

«Основной целью образовательной программы форума является создание возможностей для развития местных проектов и инициатив по различным направлениям. Кроме того, специально для подростков на форум приглашен актер, исполняющий роль Фила в сериале „Трудные подростки“, Виталий Андреев. 15 декабря с 15.00 до 16.00 каждый участник встречи сможет задать вопросы о съемках в сериале и актерской карьере», — рассказали в пресс-службе.

Также состоится встреча с победителями и наставниками всероссийского конкурса «Большая перемена», а также с победителями летней форумной кампании. Пройдет заседание Общественного совета Министерства по делам молодежи Республики Татарстан, на котором будут подведены итоги народного голосования за приоритетные цели министерства.

Вход на образовательные лекции свободный по предварительной регистрации по ссылке.