В Казани стартовал региональный этап военно-спортивной игры «Победа»

В Казани стартовал республиканский этап военно-спортивной игры «Победа». Дети и подростки из разных районов Татарстана будут соревноваться в спортивных, интеллектуальных и творческих состязаниях в республиканском центре спортивно-патриотической и допризывной подготовки молодежи «Патриот». А затем лучшие из них представят РТ на всероссийском этапе.

На церемонии открытия к участникам обратился главный федеральный инспектор по РТ Виктор Демидов.

«„Победа“ — очень знаменательное слово для российской армии. Хочу от всего сердца пожелать вам свято сохранять, оберегать и почитать те священные традиции, которые имеются в нашем Отечестве», — сказал Демидов.

Церемония открытия соревнований прошла в центре «Патриот», который также является сборным пунктом для военнослужащих Татарстана. В этом году ему исполняется 15 лет, напомнил военный комиссар РТ Сергей Погодин.

«Сейчас вы готовитесь защищать Родину. Она — самое главное в жизни человека. Когда придет время, именно отсюда вы будете призываться в Вооруженные силы РФ. Россия всегда была сильна армией и флотом. Наше общее дело — продолжать эту традицию. Хочу пожелать участникам соревнований успехов в играх, хороших спортивных результатов, освоения военно-прикладных видов спорта, военной истории. Хочется, чтобы вы сдружились и пообщались между собой», — отметил военный комиссар РТ.

Участниками стали более 100 человек из разных районов республики. Программа соревнований включает в себя теоретический блок по знанию истории Отечества, военной истории, общевоинских уставов и основ медицинской подготовки, конкурс «Визитная карточка», а также практический блок, в который входят неполная разборка-сборка и снаряжение магазина АК-74, оказание первой медицинской помощи, строевая подготовка, фаертаг, сдача нормативов ГТО и многое другое.

Кроме того, все команды поучаствуют в тактической игре «Вперед юнармейцы» на полигоне Казанского высшего военного командного училища.

«Сегодня мы стартуем с традиционными играми „Победа“. Это знаковое событие с точки зрения объединения разных военно-патриотических сообществ. Они помогут нам определить, кто в течение года лучше всех изучал историю страны, физически готовился. Победившая команда представит Татарстан на всероссийском этапе», — сообщила заместитель министра по делам молодежи РТ Алла Кондратьева.

По ее словам, в прошлом году победителем татарстанского этапа стала команда из Мамадыша, которая затем заняла пятое место на российских соревнованиях.

При этом на следующий этап поедут не только члены команды-победителя, но и наиболее ярко проявившие себя индивидуально участники.