В Казани стартовал проект по трудоустройству детей с ментальными нарушениями

В столице Татарстана стартовал профориентационный проект для подростков с ментальными нарушениями здоровья, направленный на их подготовку к самостоятельной трудовой жизни. Инициатива реализуется на базе казанской школы-интерната №1 для детей с ограниченными возможностями здоровья, сообщают «Вести Татарстан».

В прошлом году учебное заведение получило президентский грант в размере 400 тысяч рублей, что позволило запустить социальный проект. Участниками стали 20 подростков. Главная задача — обучить их профессии «рабочий склада».

Для ребят разработана адаптированная программа: несколько часов в неделю они будут посещать теоретические занятия в школе, а затем смогут пройти стажировку на базе гипермаркетов Казани.

Организаторы отмечают, что участие в проекте поможет молодым людям социализироваться, почувствовать себя нужными и стать более самостоятельными. В дальнейшем планируется создать эффективную модель, которую можно будет масштабировать на другие профессии и предприятия. Проект продлится до 30 июня.