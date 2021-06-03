В Казани стартовал процесс по делу о торговле справками об инвалидности

Сегодня в Приволжском районном суде Казани стартовал процесс по громкому уголовному делу о торговле справками об инвалидности. На скамье подсудимых шестеро – Марат Гильмутдинов, Фануса Закирова, Гулия Семенова, Ренат Талипов, Альбина Хайруллина, а также Елена Румбешта, бывшая супруга ректора КГМУ и действующего депутата Госсовета Татарстана Алексея Созинова.

Дело насчитывает более сотни эпизодов. По версии следствия, медсестра Сабинской ЦРБ Фануса Закирова предлагала жителям Татарстана оформить инвалидность, даже если у тех не было для этого обоснованных причин. За денежное вознаграждение она могла «придумать» заболевание и помочь приобрести необходимую справку. Прибыль Закирова делила со своими знакомыми из казанских клиник, которые помогли ей оформлять липовые диагнозы и получать ложные заключения в бюро медэкспертизы.

Среди ее сообщников, как утверждает следствие, была и Елена Румбешта, на тот момент занимавшая должность начальника бюро медико-социальной экспертизы №1.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Приволжский районный суд Казани осудил Елену Румбешта за аналогичное преступление. Тогда женщина отделалась штрафом в несколько сотен тысяч рублей.