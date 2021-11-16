В Казани стартовал процесс по делу о мошенничестве бывшего замглавы ФСС РТ

Вахитовский суд Казани приступил к рассмотрению громкого дела о многомиллионном мошенничестве в ФСС Татарстана.

По версии следствия, в 2018-2019 годы бывший заместитель управляющего регионального отделения фонда социального страхования РФ по РТ Камиль Фатыхов, экс-начальник отдела обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации Марат Сагиров и его брат Ильдар Сагиров незаконно получили данные на инвалидов, которым были необходимы коляски и протезы.

Они обещали помочь инвалидам с получением дорогостоящего оборудования. Человек соглашался, оформлял заявку, а документы с заявлениями о выплате компенсации через частную фирму передавались прямо в отдел к Сагирову.

Фото: © Алина Файзрахманова

Коляску в итоге покупали дешевую, а инвалиду передавали ее под видом дорогой. Как установили сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ, ущерб от действий злоумышленников превысил 13 миллионов 700 тысяч рублей, а пострадали от их действий более пятисот инвалидов.

Таким же образом уже в 2019 году они пытались получить выплаты от фонда на сумму 14 млн, однако их поймали.

Мужчинам предъявлены обвинения в мошенничестве и покушении на мошенничество.

Планируется, что сегодня прокурор огласит текст обвинительного заключения.