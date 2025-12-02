news_header_top
Происшествия 2 декабря 2025 10:41

В Казани стартовал процесс по делу матери, заколовшей пятилетнего сына

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Сегодня в Верховном суде Татарстана стартовало слушание о применении принудительных мер медицинского характера к 27-летней Анастасии Антоновой. Женщина с особой жестокостью убила собственного пятилетнего сына. Важно уточнить, что Антонова не проходит по делу в качестве обвиняемой. По версии следствия, преступление было совершено ею во время обострения психического заболевания.

«Татар-информ» рассказывал, что в начале апреля в одном из домов на улице Юлиуса Фучика в Казани нашли тело пятилетнего ребенка. Как выяснилось, мальчика зарезала его 27-летняя мать. От полученных травм ребенок скончался на месте. Ранения женщина нанесла и себе, травмы оказались легкими – ее жизни ничего не угрожало. Анастасия Антонова оставила близким записку, в которой написала, что не знает, зачем родилась, и заверила, что сына она им не оставит.

По данным следствия, в момент убийства Анастасия находилась в неадекватном состоянии из-за проблем с психикой.

