В Казани стартовал процесс гражданина Турции, убившего жену и ранившего сына

Сегодня в Верховном суде Татарстана стартовал процесс по делу гражданина Турции и Германии Эцфеле Мете. Его обвиняют в убийстве жены и покушении на их совместного трехлетнего ребенка.

Напомним, 24 мая прошлого года, на глазах у маленького сына Эцфела Мете перерезал жене горло, мальчика ранил в затылок. Тело женщины позже обнаружила ее сестра. В тот же день супруга убитой задержали – после того, как он угрожал покончить с собой.

Как выяснилось, со своей будущей женой Еленой Рябининой Эцфела Мете несколько лет назад познакомился в Турции. Позже они вместе переехали в Германию, а спустя какое-то время она сбежала от мужа с сыном в Казань. Здесь Рябинина работала руководителем и тренером спортивной школы.

«Мы – за высшую меру за такое злодеяние, что он совершил. Мы против того, чтобы его консул или кто-то еще забирал его в Турцию. Он беспокоится только за свою попу. Он рассек голову ребенку и говорит, что тот сделал это сам. Мы даже смотреть на него не хотим. Он очень хитрый, приспособленец», – рассказала в суде мать Елены Рябининой.