В Казани стартовал прием заявок на участие в премии «Город добрых дел»

В столице Татарстана стартовал прием заявок на участие в премии «Город добрых дел» для руководителей некоммерческого сектора. Об этом на деловом понедельнике в мэрии рассказала директор «Доброй Казани» Татьяна Мерзлякова.

«Премия вручается руководителям социально ориентированных некоммерческих организаций за деятельность и проекты, получившие общественное признание и внесшие значительный вклад в развитие гражданского общества», — уточнила Мерзлякова.

Премию можно получить за оказание социальной помощи людям, помощь в сохранении психического и физического здоровья, донорство, развитие здравоохранения и другие добрые дела.

Подать заявку можно с 10 декабря до 15 января на сайте «Доброй Казани» в разделе «Конкурсы».