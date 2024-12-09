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Общество 9 декабря 2024 11:06

В Казани стартовал прием заявок на участие в премии «Город добрых дел»

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В столице Татарстана стартовал прием заявок на участие в премии «Город добрых дел» для руководителей некоммерческого сектора. Об этом на деловом понедельнике в мэрии рассказала директор «Доброй Казани» Татьяна Мерзлякова.

«Премия вручается руководителям социально ориентированных некоммерческих организаций за деятельность и проекты, получившие общественное признание и внесшие значительный вклад в развитие гражданского общества», — уточнила Мерзлякова.

Премию можно получить за оказание социальной помощи людям, помощь в сохранении психического и физического здоровья, донорство, развитие здравоохранения и другие добрые дела.

Подать заявку можно с 10 декабря до 15 января на сайте «Доброй Казани» в разделе «Конкурсы».

#добрая казань #Деловой понедельник
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