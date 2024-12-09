Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Казани стартовал прием заявок на участие в премии «Город добрых дел»
В столице Татарстана стартовал прием заявок на участие в премии «Город добрых дел» для руководителей некоммерческого сектора. Об этом на деловом понедельнике в мэрии рассказала директор «Доброй Казани» Татьяна Мерзлякова.
«Премия вручается руководителям социально ориентированных некоммерческих организаций за деятельность и проекты, получившие общественное признание и внесшие значительный вклад в развитие гражданского общества», — уточнила Мерзлякова.
Премию можно получить за оказание социальной помощи людям, помощь в сохранении психического и физического здоровья, донорство, развитие здравоохранения и другие добрые дела.
Подать заявку можно с 10 декабря до 15 января на сайте «Доброй Казани» в разделе «Конкурсы».
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»