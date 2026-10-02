В Казани стартовал прием заявок на инклюзивный фестиваль «ЛУЧ»

В Казани стартовал прием заявок на VI Международный фестиваль-конкурс интеграционного творчества «ЛУЧ – люди, умеющие чувствовать». Участниками станут дети и взрослые с особенностями здоровья, их родители и педагоги, а также творческие коллективы из российских регионов и других стран.

Участники фестиваля смогут представить свои номера в пяти направлениях – вокале, хореографии, художественном слове, инструментальном и оригинальном жанрах. Конкурсные выступления предусмотрены для шести возрастных категорий.

«Для нас важно, что фестиваль помогает поверить в себя и свои возможности. После него остаются не только эмоции, но и мотивация двигаться дальше, жить, пробовать новое и путешествовать. А еще это возможность встретить старых друзей и найти новых, именно за это мы своей командой особенно любим фестиваль», – рассказала заслуженный работник культуры Татарстана, основатель инклюзивной творческой лаборатории «ЛУЧ – люди, умеющие чувствовать» Вероника Зайцева.

Помимо конкурсной программы, в рамках фестиваля пройдет выставка декоративно-прикладного искусства. В ней смогут участвовать люди с инвалидностью и без нее. Организаторы отмечают, что проект создает возможности для творческого общения, обмена опытом и новых знакомств.

В прошлом году фестиваль посетил танцевальный коллектив «СоцДэнс» из Хабаровского края. Его руководитель Ирина Иванова назвала участие в проекте «настоящим подарком» и отметила атмосферу единства, поддержки и искренности.

«Каждый раз, вспоминая этот день, мы улыбаемся: настолько все было тепло, по-доброму и вдохновляюще. И теперь с огромным нетерпением ждем следующего фестиваля и очень хотим снова стать его участниками! Спасибо за то, что создаете такие важные и душевные события. С любовью Дальний Восток!» – поделилась она воспоминаниями.

Торжественный гала-концерт состоится 3-5 декабря во Дворце культуры Железнодорожников.

Фестиваль организует МБУК г. Казани «Дворец культуры железнодорожников» при поддержке Управления культуры Исполнительного комитета Казани и администраций Кировского и Московского районов. Заявки на участие принимаются до 20 октября по ссылке.