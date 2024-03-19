В Казани стартовал первый региональный этап чемпионата «Профессионалы 2024»

Фото: Венера Алиева

Сегодня в Казани состоялось открытие Регионального этапа чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы 2024» по компетенции «Полиграфические технологии». Площадкой проведения мероприятия выступил многопрофильный лицей №187 Советского района.

«Второй год подряд наш лицей становится площадкой регионального чемпионата. Благодаря тому, что лицей создан в рамках федерального национального проекта образования, мы имеем определенную материально-техническую базу, позволяющую принять столь высокого уровня соревнования. Это огромная возможность для детей попробовать себя в разных областях», — поделилась директор лицея №187 Гульнара Галеева.

В течение трех дней пять конкурсантов продемонстрируют свои профессиональные навыки. В этом году для ребят провели встречу «Разговоры о важном», были приглашены наставники разных компетенций чемпионата, победители и призеры разных секций. Участникам рассказали про свой путь в профессию, про награды и достижения, дали мотивацию перед чемпионатом.

«У меня дедушка работает заместителем в типографии, поэтому с детства я посещал такие места и хотел увидеть, как все устроено изнутри. Я участвовал в том году в этой же компетенции, но не получилось выиграть, занял только 3-е место. Хочу в этом году занять первое место, чтобы пройти на следующий этап», — поделился участник чемпионата Макар Матвеев.

С 2016 года компетенцию курирует Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа», и вот уже второй чемпионат проводят в лицее №187.

«На протяжении двух лет агентство „Татмедиа“ курирует компетенцию „Полиграфические технологии“ в многофункциональном лицее №187. Данная площадка была выбрана с целью предоставления всего необходимого оборудования, технологий, здесь присутствуют преподаватели, которые могут заниматься с ребятами в период подготовки. В этом году на соревнованиях будут участвовать 5 учащихся восьмиклассников», — отметила присутствующая на открытии этапа первый заместитель руководителя Республиканского агентства «Татмедиа» Эльвира Ахметова.

С участниками регионального этапа будут заниматься представители полиграфических изданий. Ребятам предстоит выполнить ряд технических заданий на специальном оборудовании.

«Оценивать ребят будут по процессу выполнения задач и по их качеству. В основном мы смотрим на то, как ребята выполняют задания, чтобы впоследствии их скорректировать в финале. Мы выбираем два призовых места, готовим их на отборочный этап в Москве. Один финалист, который наберет большее количество баллов, будет представлять Татарстан на всероссийском финальном этапе», — комментирует главный эксперт Данил Грачев.

Финал чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы 2024» планируют провести в Санкт-Петербурге в конце ноября — начале декабря 2024 года

Венера Алиева