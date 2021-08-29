В Казани стартовал мультижанровый фестиваль креативных индустрий «Город — RE’ACTOR»

Фото: пресс-служба Минмолодежи РТ

В Национальной библиотеке Республики Татарстан с панельной дискуссии «Возможности для креативного бизнеса и его вклад в экономику региона» стартовал первый мультижанровый фестиваль креативных индустрий «Город — RE’ACTOR». В обсуждении поучаствовали министр по делам молодежи РТ Дамир Фаттахов, министр культуры РТ Ирада Аюпова, помощник Президента РТ Наталия Фишман-Бекмамбетова и другие спикеры.

«Развитие креативных индустрий зависит от наличия соответствующей экосистемы. RE’ACTOR для нас стал своего рода моделью этой экосистемы с базовыми элементами: образовательной программой с участием признанных экспертов в различных направлениях креативных индустрий, соответствующей инфраструктурой, включающей сервисы и ресурсы для проектов, и насыщенной событийной программой, в рамках которой авторы проектов могут заявить о себе и найти свою целевую аудиторию и партнеров», — отметил Дамир Фаттахов.

Эксперты обсудили наиболее важные вопросы развития креативных индустрий в Татарстане — от партнерства бизнеса и государства в этой сфере до создания комфортной среды для творческих деятелей.

«Креативным индустриям сегодня очень нужна система продвижения. Большая часть креативных компаний воспринимается как маленькие локальные предприятия, но это не так. Сегодня есть много исследований по вкладу креативных индустрий в ВВП страны, но объективно мы не можем его подсчитать, потому что многое находится в тени», — сообщила министр культуры РТ Ирада Аюпова.

В свою очередь помощник Президента РТ Наталия Фишман-Бекмамбетова подчеркнула, что наибольший эффект в развитии креативных индустрий может принести междисциплинарное взаимодействие и отметила вклад фестиваля в развитие этого направления.

«Мы должны в наиболее широком спектре давать возможность для самореализации творческим людям. Ключевой ресурс наш в междисциплинарности — история про партнерство разных индустрий дала бы максимальный эффект, поэтому здорово, что у нас проводятся такие мероприятия», — заявила Наталия Фишман-Бекмамбетова.

«Город — RE’ACTOR» — первый в Татарстане фестиваль креативных индустрий, который собрал более 30 экспертов со всей страны и свыше 70 творческих деятелей, которые реализуют креативные проекты на территории республики.

Фестиваль проходит два дня, 28 и 29 августа, на площадке Национальной библиотеки РТ. Образовательная программа фестиваля транслируется в официальной группе мероприятия в социальной сети «ВКонтакте».

Событие организовано при поддержке Министерства по делам молодежи Татарстана, Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежи) и арт-кластера «Таврида».