В Казани стартовал первый любительский турнир Кубка «Мастерс» по водным видам спорта

Фото: Всероссийская федерация плавания МАСТЕРС

В Казани впервые стартовал любительский Кубок «Мастерс» по водным видам спорта. Турнир вызвал ажиотаж среди участников их порядка 500 человек.

Президент Всероссийской федерации плавания «Мастерс» и мастер спорта международного класса по плаванию Константин Киселев подчеркнул масштабность мероприятия и рассказал, почему именно Казань стала первым городом в географии турнира.

«Данные соревнования проходят впервые после объединения четырех водных видов спорта. Я считаю, что это огромный шаг в развитии любительского спорта. Мы получили большое количество заявок на участие. Многие регионы откликнулись на идею проведения этих соревнований у себя. Так что надеемся потенциал у этих турнира огромный.

«А почему именно Казань? Дело в том, что здесь один из лучших бассейнов, которые есть на территории РФ. К тому же столица Татарстана всегда очень хорошо принимает спортсменов и шикарно размещает», – отметил Киселев.

Возраст участников варьируется от 20 до 87 лет. После Казани в будущем году данный турнир примет Саранск – в апреле и Санкт-Петербург – в ноябре. А в 2027 году Кубок «Мастерс» снова пройдет в Казани.

Организаторы планируют расширять географию и проводить турниры даже в самых отдаленных регионах, чтобы любители имели возможность принимать участие по всей стране. Кубок «Мастерс» по водным видам спорта проходит в Казани с 12 по 17 ноября.