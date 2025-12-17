news_header_top
Культура 17 декабря 2025 11:17

В Казани стартовал первый этап ремонта здания бывшей Земской управы

Фото: okn.tatarstan.ru

В Казани приступили к первому этапу противоаварийных работ в здании бывшей Земской управы. Объект культурного наследия регионального значения расположен на улице Жуковского, дом №4, где ныне функционирует музыкальный колледж им. Аухадеева, сообщает Комитет Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия.

Председатель Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин сообщил, что первый этап ремонта включает укрепление фундамента с помощью инъекций специального реставрационного состава, гидроизоляцию нижних этажей для защиты от влаги и устранение трещин в стенах специальным раствором.

Эти меры необходимы для подготовки памятника архитектуры к последующей полноценной реставрации, которая вернет зданию его исторический облик и обеспечит долговечность конструкции.

Здание было построено в 1884-1887 годах по проекту архитектора Льва Хрщоновича. До революции 1917 года здесь размещались Казанская уездная Земская управа и суд мировых судей. В 1886-1890 годы в управе работал писцом Федор Шаляпин.

В советский период в здании размещались образовательные учреждения, включая Народный Комиссариат Просвещения ТАССР, а позднее – музыкальное училище, ныне известное как музыкальный колледж имени Ильяса Аухадеева.

#комитет рт по охране объектов культурного наследия #реставрация
