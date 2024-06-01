В Казани стартовал первый детский фестиваль «Әйбәт!»

Выступление театра танца «Дорога из города»

Фото: © Эльза Кузнецова / «Татар-информ»

Первый детский фестиваль «Әйбәт!» стартовал в столице Татарстана на площадке «Татнефть Арены». Праздник собрал свыше 10 тыс. детей и их родителей. На нем лучшие детские коллективы Казани выступят вместе с российскими звездами эстрады.

Наряду с группой «Пицца», народными артистами Татарстана Гузель Уразовой и Эльмирой Калимуллиной и московским музыкальным театром «Домисолька» здесь станцуют и споют эстрадный шоу-театр «Шарм», театр танца «Дорога из города», студии «Изумрудный город» и «Акцент», хор «Без нот», ансамбль «Пестрая компания», студия ансамбля танца «Казань», шоу-балет «Кристалл», «Мгновение» и многие другие команды.

Церемония открытия началась с песни «Әйбәт», в исполнении которой приняли участие все приглашенные творческие коллективы. Сразу после нее гостей праздника в видеопоздравлении поприветствовали всё те же участники фестиваля, а также руководители творческих коллективов.

Выступление студии танца «Изумрудный город» Фото: © Эльза Кузнецова / «Татар-информ»

Фестиваль проводится по инициативе мэра Казани Ильсура Метшина. Он стал одним из самых масштабных торжеств, организованных в городе в честь Международного дня защиты детей.

«От всей души поздравляю вас с Днем защиты детей. И я очень рад, что мы стартуем таким красивым фестивалем детства», — заявил глава города на церемонии открытия.

Мэр отметил, что стены площадки помимо хоккейных матчей помнят и церемонии открытия различных международных событий. По его словам, Раис Татарстана Рустам Минниханов и руководство Казани (включая работавшую тогда в исполкоме Лейлу Фазлееву, еще не ставшую вице-премьером РТ) уже в преддверии Универсиады 2013 хотели своими силами проводить все церемонии открытия

«За это время мы взрастили целое поколение талантливых танцующих и поющих детей. Вы делаете нашу Казань и наших детей радостными и счастливыми. Мы вас очень любим и очень вами гордимся», — заключил Метшин.

Видео: © Эльза Кузнецова / «Татар-информ».