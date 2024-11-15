В Казани стартовал обучающий курс для школьников на знание и соблюдение ПДД

В Казани стартовал обучающий курс для школьников #знаюсоблюдаюПДД. Информационно-игровой курс по правилам безопасного поведения на дороге проходит в формате интеллектуальной игры. В нем примут участие 1,5 тысяч школьников 5-6 классов.

Организаторы проекта: ГБУ «Безопасность дорожного движения», Госавтоинспекция МВД по Республике Татарстан и Научный центр безопасности жизнедеятельности Академии наук РТ.

«Такие курсы у нас уже четвертый год, обучение прошли более 7 тыс. детей 6-9 лет. Для более широкого охвата детской аудитории этой осенью проводим занятия с выездом в средние общеобразовательные учреждения. В целом курс по правилам безопасного поведения на дороге пройдет в 17-ти казанских школах», – отметила Светлана Бикчантаева, замдиректора ГБУ «Безопасность дорожного движения».

Как сообщает пресс-служба проекта, на игровых дорожках разного уровня сложности школьникам предложат выполнить задания для пешеходов, пассажиров и водителей.

Так, например, игрокам-пешеходам нужно будет выбрать правильный вариант ответа на вопрос, где пешеходам разрешается переходить дорогу; раскрасить знак и дорисовать недостающие его детали; собрать из предложенных рисунков алгоритм перехода дороги по нерегулируемому пешеходному переходу и т.д.

Перейдя в раунд «Я – ПАССАЖИР», участники игры должны будут определить нарушения правил, допускаемые пассажирами; указать, как безопаснее перейти проезжую часть после того, как вы вышли из автобуса и др.

Во время раунда «Я – ВОДИТЕЛЬ» – определить дорожные знаки, обозначающие главную дорогу, пересечение главной дороги и т.д.; указать, где разрешено движение велосипедистов и лиц, использующих немеханические средства передвижения, например, самокаты.

«За 10 месяцев 2024 года в Казани произошло 123 ДТП с участием детей. В них 1 ребенок погиб и 126 получили травмы. Наша основная цель — сформировать у детей осознанное отношение к безопасности на дороге. Мы хотим, чтобы они не только знали правила, но и могли применять их в реальных ситуациях. Игровые методы обучения позволяют сделать процесс более увлекательным и запоминающимся», – комментирует Рустем Гарипов, начальник Управления Госавтоинспекции МВД по РТ.

Очень важно обучать правилам дорожного движения детей. В национальном проекте «Безопасные качественные дороги» уделяется большое внимание просветительским мероприятиям в этом направлении.

фото: пресс-служба проекта #знаюсоблюдаюПДД