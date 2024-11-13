В Казани стартовал новый этап образовательного проекта «Мой первый пояс дзюдо»

фото: Федерация дзюдо РТ

В казанской гимназии №107 «Открытие» стартовал новый этап образовательного проекта Федерации дзюдо России «Мой первый пояс дзюдо». В прошлом учебном году это образовательное учреждение стало рекордсменом страны, организовав ознакомительные уроки дзюдо более чем для 750 школьников.

Проект нынешнего сезона в гимназии решили посвятить исключительно первоклассникам. Почти 360 мальчиков и девочек в рамках десяти бесплатных уроков изучат основы дзюдо, научатся правильным и безопасным падениям, будут заниматься специальными подготовительными упражнениями, общей физической подготовкой, а также узнают об истории дзюдо, о его создателе Дзигоро Кано и об олимпийских чемпионах.

«Дзюдо дисциплинирует как внешне, так и внутренне, а главное — мотивирует на успех. Его философия гибкого пути очень близка многим нашим ученикам. Дети часто рассказывают мне, что дзюдо научило их в буквальном смысле не идти напролом, а искать компромиссы и договариваться, налаживать коммуникации и не конфликтовать. Ну и, конечно, дзюдо поможет улучшить свою физподготовку и научит постоять за себя», — отметила директор гимназии Анастасия Акмаева.

Первую тренировку для школьников вместе с учителем физкультуры и тренерами провели бойцы спецподразделения «Витязь» — известные представители татарстанской школы дзюдо, обладатели черных поясов Глеб и Даниил Шишкины. За плечами титулованных братьев — победы на первенстве страны, медали престижных турниров Европы и Азии.

По итогам десяти ознакомительных уроков школьники получат сертификат об окончании курса и праве ношения своего первого, белого, пояса дзюдо. Желающие смогут продолжить занятия в любой секции или спортшколе по месту жительства.