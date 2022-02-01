В Казани стартовал набор волонтеров на 45-ю сессию Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО

В Казани 19–30 июня состоится 45-я сессия Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО. Для работы во время нее планируется привлечь 380 волонтеров, сообщает АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов»

Ознакомиться с условиями и подать анкету можно на сайте дирекции. Помощников планируется поделить по трем направлениям: атташе, волонтеры сервисных направлений, а также по официальной программе.

Чтобы подать заявку, необходимо создать личный кабинет на сайте volunteers.dspkazan.com. Затем кандидаты примут участие в собеседовании во время рекрутинговой программы, которая стартует 1 марта.

45-я сессия комитета станет одной из самых масштабных, так как приурочена к 50-летию Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия 1972 года. Предполагается, что в ней примут участие около 4 тыс. делегатов.

Пленарные заседания мероприятия состоятся в МВЦ «Казань Экспо».