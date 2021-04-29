В Казани стартовал набор продюсеров на обучение в сфере креативных индустрий

В Казани стартовал набор продюсеров для участия в программе поддержки творческих людей RE’ACTOR, сообщает пресс-служба Минмолодежи РТ.

Участники пройдут специальное обучение, а затем приступят к личному курированию и продвижению идей участников программы.

Продюсеры смогут улучшить навыки управления проектами в креативных индустриях и арт-дирекшне, что пригодится в дальнейшей работе с резидентами: личного курирования, помощи в реализации творческих продуктов и их продвижения.

К участию приглашаются проектные менеджеры из Татарстана в возрасте от 18 до 35 лет, работающие в творческой сфере, интересующиеся креативными индустриями. Участие в программе бесплатное. Подать заявку можно до 15 мая на официальном сайте программы.

Ознакомиться с подробной информацией и подать заявку можно на официальном сайте программы развития креативных индустрий РТ в молодежной среде RE’ACTOR.