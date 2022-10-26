В Казани стартовал Молодежный фестиваль мусульманской культуры

С 26 по 30 октября в Казани пройдет Молодежный фестиваль современной мусульманской культуры. Событие станет пространством возможностей, где участники получат уникальные знания и рекомендации от экспертов в рамках творческих мастер-классов и сможет проявить себя в культурной программе. Мероприятие проходит в рамках международной программы «Казань – молодежная столица ОИС 2022», сообщила пресс-служба Минмолодежи РТ.

«Татарстан – многонациональная и многоконфессиональная республика, является ярким примером многовекового диалога культур, местом встречи Востока и Запада. Мы видим большое внимание к фестивалю в Казани со всего мира: в заявочной кампании приняли участие более 1,3 тыс. человек. По итогам отборочного этапа участниками стали 100 человек из 11 стран мира, среди которых Бангладеш, Гамбия, Египет, Индонезия, Ирак, Казахстан, Пакистан, Тунис, Туркменистан, Узбекистан. Мероприятие дает возможность погрузиться в многообразие современной мусульманской культуры разных государств», – отметил министр по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов.

Работа Молодежного фестиваля мусульманской культуры построена по следующим направлениям: театр и оригинальный жанр, хореография, музыка, изобразительное искусство, кино.

Программа пятидневного события включает в себя мастер-классы по разным направлениям, встречи с деятелями искусства и культуры, нетворкинг и культурный обмен между участниками, а также подготовку и проведение итогового Гала-концерта, который пройдет 29 октября в 18:00 в Концертном зале Казанского государственного института культуры. Регистрация осуществляется по ссылке.

Организаторами фестиваля выступают Молодежный форум Организации исламского сотрудничества (ICYF), Министерство по делам молодежи Республики Татарстан, Академия молодежной дипломатии, Татарстанский республиканский молодежный общественный фонд «Сэлэт».

Напомним, что в этом году Казань была выбрана Молодежной столицей исламского мира.